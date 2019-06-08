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После перепланировки квартира-студия в Минске стала двухкомнатной. Смотрите, что получилось

09.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как из однокомнатной квартиры сделать полноценную двухкомнатную? Оказывается, при грамотном подходе это вполне выполнимая задача. Да, это будет глобальная перепланировка — нужно переложить инженерные коммуникации и использовать любую возможность расширения жилплощади вплоть до превращения балкона в часть комнаты. Но это того стоит — смотрите в видеообзоре, как из квартиры-студии в минской новостройке архитекторы студии Zrobym architects сделали комфортное жилье с отдельной спальной зоной и просторными гостиной и кухни-столовой (свое пространство есть даже у кошки).

 
 
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Однокомнатная квартира в Минске превратилась в полноценную двухкомнатную.
 
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