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От Кейт Мосс до русской танцовщицы go-go. Женщины, которые покоряли сердце Джонни Деппа
Источник материала: Tut.by
Личная жизнь «капитана Джека Воробья» похожа на американские горки: сегодня он счастлив с матерью своих детей, а уже завтра со скандалом разводится с молоденькой актрисой и становится банкротом.
Ни один из романов Джонни Деппа не закончился хеппи-эндом. О том, чей характер тому виной — актера или его избранниц, выясняем в день его рождения: сегодня Деппу исполнилось 56.
Путевка в Голливуд
На момент их с Джонни знакомства Лори Энн Эллисон имела с кинематографом гораздо больше общего, чем сам Депп. Девушка работала гримером на киностудии, Джонни же играл в группе The Kids и мечтал стать музыкантом.
К тому времени Джонни успел пережить издевательства отца и пристраститься к запрещенным веществам. Учеба была явно не в его планах, а музыкальная карьера катилась под откос. В общем, юность Джонни Деппа вряд ли можно назвать счастливой и размеренной. Не удивительно, что, встретив Лори Энн — девушку старше его на 5 лет, с профессией и стабильным заработком, Джонни захотел жениться и обрести наконец свою тихую гавань.
И на какое-то время он ее действительно обрел. Более того, именно Лори Энн нужно сказать спасибо за то, что Депп стал актером: девушка познакомила супруга со своим приятелем Николасом Кейджем. Который, в свою очередь, предложил Джонни услуги собственного агента и фактически обеспечил ему роль в «Кошмаре на улице Вязов».
В отличие от актерской карьеры, брак Деппа оказался не таким успешным: спустя два года после свадьбы они с Лори Энн расстались. Чем именно женщина занимается сейчас, неизвестно. Однако с бывшим супругом общаться продолжает.
Мечты о музыке
Вскоре Деппу предложили роль в сериале «Джамп Стрит, 21». Ту самую, которая принесла ему любовь девочек-подростков. Правда, помимо амплуа слащавого парнишки, от которого Джонни всеми силами пытался избавиться, этот сериал принес актеру и кое-что хорошее. Например, Шерилин Фенн.
Шерилин была из музыкальной семьи: ее тетей была сама Сюзи Кватро — рокерша, известная на весь мир. Джонни, как мы помним, тоже грезил о рокерской славе и, возможно, надеялся, что Фенн поможет ему с восходом на музыкальный олимп. Однако не срослось: за три года, что они были вместе, вторым Игги Попом Депп так и не стал. Зато снискал славу корыстолюбца, избавиться от которой можно было только одним способом — расставшись с Шерилин. Что актер и сделал.
Сегодня Шерилин Фенн продолжает сниматься в кино. У нее двое детей.
Вайнона навсегда
Такую татуировку Депп набил в честь своей новой возлюбленной Вайноны Райдер. А когда они расстались, не растерялся и превратил рисунок в Wino forever (что на американском сленге «Алкоголик навсегда»).
Отношения Джонни и Вайноны длились 4 года. За это время Райдер успела познакомить парня со своим другом — режиссером Тимом Бертоном. Пара вместе снялась в его культовом «Эдварде Руки-Ножницы», после чего на Деппа посыпались выгодные предложения.
Видимо, успех в работе никак не способствовал счастью в личной жизни. Джонни постоянно отсутствовал, лишь «подкармливая» Вайнону обещаниями о браке. Какое-то время девушка им верила, но в конце концов ушла.
Вайнона продолжает успешно сниматься в кино и по сей день. В этом году, например, ее можно будет увидеть в третьем сезоне «Очень странных дел».
Кокаиновый роман
Именно так в прессе окрестили роман Джонни Деппа и известной модели Кейт Мосс.
Пьянство, наркотики, дебоширство и драки — вот что делало эту парочку по-настоящему счастливой. Они громко ругались, публично мирились, громили номера отелей и пару раз ночевали в полицейском участке.
«Из моей души исчезла пустота, которая мучила меня долгие годы», — говорила об отношениях с актером Кейт Мосс.
Спустя пять лет пара все же приняла решение расстаться. О том периоде Депп позже сказал:
«Я страдал от одиночества и сам загонял себя в могилу: пил, ел всякую гадость, спал мало, курил как паровоз. Когда родные пытались меня остановить, я не понимал, думал, все это глупости. Но их слова засели у меня в голове. Если б я продолжал в том же духе, точно бы ноги протянул».
Кейт Мосс по-прежнему продолжает строить модельную карьеру. Недавно она, например, стала лицом бренда Giorgio Armani.
Тихая гавань
С Ванессой Паради Джонни Депп прожил долгих 14 лет. Официально пара не расписывалась, однако это не помешало им построить крепкие отношения и завести двоих детей.
Говорят, что Ванесса вела себя поистине мудро: ничего супругу не запрещала, с отсутствием мирилась, с его «тараканами» не спорила и измены прощала. Стоило ли оно того? Ответить сможет, наверное, только сама Паради. Однако со стороны их с Деппом союз выглядел очень гармонично и даже счастливо.
На этом история скитаний Джонни Деппа вполне могла бы закончиться, но в реальном мире «жили долго и счастливо» случается редко. Чете Паради-Депп хеппи-энд не достался: спустя 14 лет Джонни увлекся подающей надежды актрисой-бисексуалкой Эмбер Херд. Первое время Ванесса пыталась смотреть на ситуацию с присущей ей женской мудростью, однако вскоре поняла: в этот раз Депп не вернется.
В 2018 году Ванесса Паради вышла замуж. Ее избранником стал режиссер Самюэль Беншетри.
Бес в ребро
Ради нее он расстался с единственной женщиной, которая его по-настоящему понимала и поддерживала. Ради него она ушла от своей супруги. И — спойлер — ничего хорошего из этого не вышло.
С Эмбер Херд Депп познакомился на съемках «Ромового дневника». Поначалу они просто общались, но в промотуре промелькнула искра. Джонни полностью отдался новым отношениям.
Эмбер то приходила, то уходила, заявляя, что ей нужна пауза. Депп совершал безумные поступки и проматывал состояние, лишь бы эта очаровательная блондинка к нему вернулась. Но Херд будто бы намекала: пока мы просто вместе, обладать мной ты не будешь. Похоже, Джонни понял намек: спустя несколько лет на безымянном пальце актрисы засверкало кольцо.
После скорой свадьбы их обоих будто подменили. Депп опять пристрастился к выпивке и постоянно срывал съемки. Херд больше не заискивала перед новоиспеченным супругом и тратила его сбережения. И, конечно, принимала выгодные предложения о съемках — таких благодаря выгодному союзу стало ощутимо больше.
Друзья предупреждали Деппа о том, что эта связь ничем хорошим не закончится, но он не слушал. И очень зря: спустя чуть больше чем год после заключения брака Эмбер подала на развод. Кроме того, заявила, что супруг ее избивал, и запросила 50 тысяч долларов — ежемесячно.
Правда, доказать факт домашнего насилия в суде Херд так и не смогла. Пришлось согласиться на единовременную выплату в качестве отступных. И, продолжая играть роль жертвы, сказать, что это было не ради денег, и всю сумму она отправит в благотворительный фонд.
Надо отдать должное Деппу, в ответ он поступил весьма остроумно: перечислил положенные судом миллионы на счет того самого фонда, о котором говорила Эмбер, и прислал ей чек — мол, обязательства выполнены. Актриса пыталась оспаривать это, но безуспешно.
Сегодня Эмбер Херд пытается стать женой своего нового избранника. Им стал — не поверите — сам Илон Маск.
Русская история
Сейчас Джонни приписывают роман с русской танцовщицей Полиной Глен. Девушка младше актера на 35 лет. Парочку видели вместе и во время гастролей Джонни в России, и в Лос-Анджелесе, где живет актер. Несмотря на то, что СМИ пишут о том, что не за горами свадьба, ни актер, ни Полина не дают этим слухам подтверждения. Родители петербурженки также категорически отказываются комментировать отношения своей дочери со звездой.
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Ни один из романов Джонни Деппа не закончился хеппи-эндом. О том, чей характер тому виной - актера или его избранниц, выясняем в день его рождения: сегодня Деппу...
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