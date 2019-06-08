На этих YouTube-каналах объясняют школьные предметы понятнее, чем ваши учителя. Убедитесь сами

Источник материала: Tut.by

Летние каникулы — длинные. Возвращаясь за парту в сентябре, школьники в шоке: что это за формулы, понятия и правила? Все уже забылось — и приходится заново вливаться в тему. Поэтому мы составили список из восьми YouTube-каналов, где быстро, забавно и (главное) понятно объясняют всякие умные вещи.

1. MinutePhysics

Физика — это сложно. Особенно если есть еще с десяток других предметов, по которым нужно не отставать. Попробуйте понять ее с помощью анимационных видео Генри Райха из США. Заодно и английский подтянете: можно включить субтитры на YouTube.

Впрочем, Райх объясняет не только как работают магниты , почему небоскребы не шатаются и летают самолеты , но и затрагивает вопросы, которые на первый взгляд вообще к физике не имеют отношения. К примеру, в видео выше автор объясняет, почему в декабре самые длинные дни от полудня до полудня.

2. Уроки Павла Виктора

Если английский не ваш конек, есть другой вариант — канал украинского учителя Павла Андреевича Виктора, который снимает свои уроки в Ришельевском лицее. Это более традиционный формат: здесь вы не увидите никаких мультиков — просто мужчина у доски по 30−40 минут объясняет определенную тему и показывает, как решать задачи. Зато эффект школы обеспечен. Осилите его лекции про применение электромагнитов и закон Кулона ?

Канал преподавателя суперудобный в том, что все видео начинаются с пометки, в каком классе разбирается тема ролика. Так что если вы в 8 классе и не хотите торопить события, можете не нажимать на ссылку с задачами для 9-классников. Вообще, канал Павла Андреевича удивительный: кажется, там нет ни одного плохого комментария, все в восторге!

3. IT’S HISTORY

Учебник истории физически не способен вместить в себя все интересное из прошлого, поэтому в книге можно прочитать только сухую информацию. Спасет канал IT’S HISTORY: правда, он тоже на английском.

Здесь можно найти видео для закрепления школьной программы по истории Беларуси: про холодную войну , Ивана Грозного (он воевал с ВКЛ, хотя его мать была литвинкой) или Яна III Собесского .

Для расширения кругозора тоже есть много видео, например, про Дракулу . Главное, не забывать читать учебник во время учебы, потому что история — такой предмет, который в разных странах может интерпретироваться по-разному. Потом будете грызть ногти, если напишете в тесте что-то не то.

4. Mathologer

Не дается алгебра? Что ж, возможно, вы просто не изучали блог немца Буркхарда Польстера, который сейчас преподает математику в одном из университетов Австралии. Профессор написал несколько книг, последняя (2017 год) со смешным названием «Динго съела мою книгу по математике».

В видео, которое мы вам предлагаем посмотреть прямо здесь, немец объясняет, как решать кубические уравнения без головной боли. Причем, судя по всему, лайфхак не очень популярен среди учителей: блогер просит написать в комментариях, откуда вы родом, если в вашей школе такое чудом объяснили. Заинтригованы? Вот и мы не верим, что математика оказалась такой забавной. Ах да: в видео есть русские субтитры.

5. Уроки Евгения Народницкого

Продолжаем математическую тему: альтернатива веселому каналу немца — весьма конкретный учитель и автор журнала «Мел» об образовании Евгений Народницкий. Он, как и Павел Виктор, из Украины. Его видео — находка для тех, кому 45 минут на тему в школе оказалось мало. Математик наглядно объясняет программные темы, маркируя их по классам. Пересматривайте, пока не поймете.

В описании канала лаконично значится «учим математику без репетитора». По сути, так и есть. Мы посмотрели несколько видео — подтверждаем, все понятно. Да и вообще прелесть YouTube-уроков в том, что их можно в любой момент выключить, если учиться надоело. «Звонки» уже не для учителя.

6. TutorOnline

Не только математика с физикой ставят в тупик: для некоторых настоящий вызов — научиться грамотно писать. Здесь поможет видео, где целый час учительница Юлия объясняет, как понять, является ли слово вводным и что с ним потом делать. Так как эта тема частенько «провисает» у школьников, рекомендуем посмотреть (как и про склонение числительных — еще одну тему-кошмар). Причем в видео рассказывается не только о правилах, но и о том, как школьный учитель может вас на них подловить (и что сделать, чтобы так не произошло).

Справедливости ради отметим, что на TutorOnline есть видео вообще по всем предметам: и про мутации в биологии , и повторение времен в английском, и решение задач о газах из химии. Особенность канала в том, что сначала эти видео были прямыми трансляциями — то есть вы можете в режиме онлайн задать учителю вопрос и он разберет его (нанотехнологии в образовании). Единственный момент: некоторые курсы адаптированы под российскую школьную программу. Но разве это помешает настоящему исследователю?

7. engVid

Это один из известнейших каналов по изучению языка. Здесь почти 1000 видео, которые сделаны преподавателями из англоязычных стран (и не только). Нам больше всего зашла веселая. Девушку просто невозможно не слушать, ведь она очень забавная. Особенно смешно она «влезает» в кадр в начале роликов.

Девушка расскажет вам много чего интересного: какие выражения использовать, говоря о любви и сексе , покере , тренажерке и даже о своих снах . Кое-где даже есть русские субтитры. И пусть ваш школьный «тичер» будет мучить вас зеленой книгой грамматики Голицынского, знайте: в общении главное лексика. Впрочем, grammar подтянуть на этом канале тоже можно ( тут или тут , например). Да что там, здесь даже есть видео о том, как правильно делать презентации .

8. British Council | LearnEnglish

И снова предлагаем альтернативу, которая может показаться не такой забавной: это ролики, дополняющие известный курс British Council. Но кто сказал, что их нельзя смотреть отдельно? Да, они не такие динамичные и веселые, зато предельно понятные, потому что сделаны для… Ок, для начинающих. Если вы совсем не профи в английском, этот канал поможет.

После уроков Ронни и British Council можете смело читать список сначала — осилите и англоязычные блоги. Мы в вас верим.