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На этих YouTube-каналах объясняют школьные предметы понятнее, чем ваши учителя. Убедитесь сами
Источник материала: Tut.by
Летние каникулы — длинные. Возвращаясь за парту в сентябре, школьники в шоке: что это за формулы, понятия и правила? Все уже забылось — и приходится заново вливаться в тему. Поэтому мы составили список из восьми YouTube-каналов, где быстро, забавно и (главное) понятно объясняют всякие умные вещи.
1. MinutePhysics
Физика — это сложно. Особенно если есть еще с десяток других предметов, по которым нужно не отставать. Попробуйте понять ее с помощью анимационных видео
Впрочем, Райх объясняет не только
2. Уроки Павла Виктора
Если английский не ваш конек, есть другой вариант — канал украинского учителя Павла Андреевича Виктора, который снимает свои уроки в Ришельевском лицее. Это более традиционный формат: здесь вы не увидите никаких мультиков — просто мужчина у доски по 30−40 минут объясняет определенную тему и показывает, как решать задачи. Зато эффект школы обеспечен. Осилите его лекции про
Канал преподавателя суперудобный в том, что все видео начинаются с пометки, в каком классе разбирается тема ролика. Так что если вы в 8 классе и не хотите торопить события, можете не нажимать на ссылку с задачами для 9-классников. Вообще, канал Павла Андреевича удивительный: кажется, там нет ни одного плохого комментария, все в восторге!
3. IT’S HISTORY
Учебник истории физически не способен вместить в себя все интересное из прошлого, поэтому в книге можно прочитать только сухую информацию. Спасет канал IT’S HISTORY: правда, он тоже на английском.
Здесь можно найти видео для закрепления школьной программы по истории Беларуси: про
Для расширения кругозора тоже есть много видео, например, про
4. Mathologer
Не дается алгебра? Что ж, возможно, вы просто не изучали блог немца Буркхарда Польстера, который сейчас преподает математику в одном из университетов Австралии. Профессор написал несколько книг, последняя (2017 год) со смешным названием «Динго съела мою книгу по математике».
В видео, которое мы вам предлагаем посмотреть прямо здесь, немец объясняет, как решать кубические уравнения без головной боли. Причем, судя по всему, лайфхак не очень популярен среди учителей: блогер просит написать в комментариях, откуда вы родом, если в вашей школе такое чудом объяснили. Заинтригованы? Вот и мы не верим, что математика оказалась такой забавной. Ах да: в видео есть русские субтитры.
5. Уроки Евгения Народницкого
Продолжаем математическую тему: альтернатива веселому каналу немца — весьма конкретный учитель и автор журнала «Мел» об образовании Евгений Народницкий. Он, как и Павел Виктор, из Украины. Его видео — находка для тех, кому 45 минут на тему в школе оказалось мало. Математик наглядно объясняет программные темы, маркируя их по классам. Пересматривайте, пока не поймете.
В описании канала лаконично значится «учим математику без репетитора». По сути, так и есть. Мы посмотрели несколько видео — подтверждаем, все понятно. Да и вообще прелесть YouTube-уроков в том, что их можно в любой момент выключить, если учиться надоело. «Звонки» уже не для учителя.
6. TutorOnline
Не только математика с физикой ставят в тупик: для некоторых настоящий вызов — научиться грамотно писать. Здесь поможет видео, где целый час учительница Юлия объясняет, как понять, является ли слово вводным и что с ним потом делать. Так как эта тема частенько «провисает» у школьников, рекомендуем посмотреть (как и про
Справедливости ради отметим, что на TutorOnline есть видео вообще по всем предметам: и про
7. engVid
Это один из известнейших каналов по изучению языка. Здесь почти 1000 видео, которые сделаны преподавателями из англоязычных стран (
Девушка расскажет вам много чего интересного: какие выражения использовать, говоря о
8. British Council | LearnEnglish
И снова предлагаем альтернативу, которая может показаться не такой забавной: это ролики, дополняющие
После уроков Ронни и British Council можете смело читать список сначала — осилите и англоязычные блоги. Мы в вас верим.
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Нашли каналы, на которых можно неплохо прокачаться в учебе, не выходя из дома. Даже летом!
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