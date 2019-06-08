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Чтобы не тратиться в кафе. 5 рецептов вкусных холодных напитков на лето, которые можно сделать дома

09.06.2019 08:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солнце припекает все сильнее, а значит, пришло время сменить капучино и чай с имбирем на охлаждающие лимонады и милкшейки. Не хотите тратить деньги на покупку любимых напитков в заведениях? Тогда мы собрали эту подборку именно для вас.

Клубничный лимонад


Источник рецепта и фото: «Аlexander Bar»

Ингредиенты:

  • Клубника — 0,5 кг;
  • Сахар — 5 ст. л.;
  • Холодная вода — 1 л;
  • Лимон — 3 шт.;
  • Свежая мята — 5 листиков;
  • Кубики льда.

Как готовить?

  • Натереть цедру лимона, из плодов выжать сок.
  • Клубнику пюрировать.
  • В чашке воды растворить сахар.
  • В чаше блендера смешать сироп, сок лимона, клубничное пюре.
  • Смесь перелить в кувшин с оставшейся водой и убрать охлаждаться.
  • Подавать со льдом и листиками мяты.

Кофейно-молочный коктейль


Источник рецепта и фото: «Аlexander Bar»

Ингредиенты:

  • Холодное молоко — 400 мл;
  • Лед;
  • Сливочное мороженое — 150 г;
  • Шоколадное мороженое — 150 г;
  • Растворимый кофе — 1 ст. л.;
  • Сахар — 1 ст.л.;
  • Кокосовая стружка — 1 ч. л.;
  • Шоколадная стружка — 1 ч. л.

Как готовить?

  1. Мороженое, сахар, кофе и половину молока смешать в блендере.
  2. Добавить лед и взбить на максимальной скорости.
  3. После доведения массы до однородности, добавить оставшееся молоко и еще раз перемешать.
  4. Подавать с кокосовой и шоколадной стружкой.

Вишневый чай


Источник рецепта и фото: АиФ

Ингредиенты:

  • Горячая вода — 1 л;
  • Черный чай — 4 пакетика;
  • Тростниковый сахар — 125 г;
  • Сок вишневый — 250 мл;
  • Вишня — 200 г;
  • Лед колотый — 300 г;
  • Лимон.

Как готовить?

  1. Воду вскипятить, заварить чай.
  2. Добавить в чай сахар, перемешать.
  3. Добавить вишневый сок, перемешать.
  4. Добавить вишню и лед, перемешать.
  5. Подавать с лимоном.

Чай «Морской бриз»


Источник рецепта и фото: Cosmo

Ингредиенты:

  • Свежая мята — 1 пучок;
  • Зеленый чай — 2 ст. л.;
  • Сахар — 3 ч. л.;
  • Яблоко зеленое — 1 шт.;
  • Лайм — ½ шт.

Как готовить?

  1. Заварить 1,5 литра чая.
  2. Крупно нарезать листья мяты.
  3. Заваренный чай процедить, добавить в него мяту и сахарный песок.
  4. Большое зеленое яблоко очистить от сердцевины, нарезать кубиками, добавить к горячему чаю вместе с лаймом.
  5. Накрыть полученный чай крышкой и поставить остывать.
  6. Подавать «Морской бриз» в стаканах со льдом. Для украшения напитка можно использовать дольку лимона или лайма.

Ананасовый смузи


Источник рецепта и фото: Cosmo

Ингредиенты:

  • Ананас — 100 г;
  • Ананасовый сок — ½ стакана;
  • Кокосовое молоко — ⅔ стакана;
  • Кокосовая стружка;
  • Лед.

Как готовить?

  1. Смешать все ингредиенты в блендере до однородности,
  2. Украсить кокосовой стружкой. Подавать охлажденным.

Приятного аппетита!

 
 
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Солнце припекает все сильнее, а значит, пришло время сменить капучино и чай с имбирем на охлаждающие лимонады и милкшейки. Не хотите тратить деньги на покупку...
 
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