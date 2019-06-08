Чтобы не тратиться в кафе. 5 рецептов вкусных холодных напитков на лето, которые можно сделать дома

Источник материала: Tut.by

Солнце припекает все сильнее, а значит, пришло время сменить капучино и чай с имбирем на охлаждающие лимонады и милкшейки. Не хотите тратить деньги на покупку любимых напитков в заведениях? Тогда мы собрали эту подборку именно для вас.

Клубничный лимонад



Источник рецепта и фото: «Аlexander Bar»

Ингредиенты: Клубника — 0,5 кг;

Сахар — 5 ст. л.;

Холодная вода — 1 л;

Лимон — 3 шт.;

Свежая мята — 5 листиков;

Кубики льда.

Как готовить?

Натереть цедру лимона, из плодов выжать сок.

Клубнику пюрировать.

В чашке воды растворить сахар.

В чаше блендера смешать сироп, сок лимона, клубничное пюре.

Смесь перелить в кувшин с оставшейся водой и убрать охлаждаться.

Подавать со льдом и листиками мяты.

Кофейно-молочный коктейль



Источник рецепта и фото: «Аlexander Bar»

Ингредиенты: Холодное молоко — 400 мл;

Лед;

Сливочное мороженое — 150 г;

Шоколадное мороженое — 150 г;

Растворимый кофе — 1 ст. л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Кокосовая стружка — 1 ч. л.;

Шоколадная стружка — 1 ч. л.

Как готовить?

Мороженое, сахар, кофе и половину молока смешать в блендере. Добавить лед и взбить на максимальной скорости. После доведения массы до однородности, добавить оставшееся молоко и еще раз перемешать. Подавать с кокосовой и шоколадной стружкой.

Вишневый чай



Источник рецепта и фото: АиФ

Ингредиенты: Горячая вода — 1 л;

Черный чай — 4 пакетика;

Тростниковый сахар — 125 г;

Сок вишневый — 250 мл;

Вишня — 200 г;

Лед колотый — 300 г;

Лимон.

Как готовить?

Воду вскипятить, заварить чай. Добавить в чай сахар, перемешать. Добавить вишневый сок, перемешать. Добавить вишню и лед, перемешать. Подавать с лимоном.

Чай «Морской бриз»



Источник рецепта и фото: Cosmo

Ингредиенты: Свежая мята — 1 пучок;

Зеленый чай — 2 ст. л.;

Сахар — 3 ч. л.;

Яблоко зеленое — 1 шт.;

Лайм — ½ шт.

Как готовить?

Заварить 1,5 литра чая. Крупно нарезать листья мяты. Заваренный чай процедить, добавить в него мяту и сахарный песок. Большое зеленое яблоко очистить от сердцевины, нарезать кубиками, добавить к горячему чаю вместе с лаймом. Накрыть полученный чай крышкой и поставить остывать. Подавать «Морской бриз» в стаканах со льдом. Для украшения напитка можно использовать дольку лимона или лайма.

Ананасовый смузи



Источник рецепта и фото: Cosmo

Ингредиенты: Ананас — 100 г;

Ананасовый сок — ½ стакана;

Кокосовое молоко — ⅔ стакана;

Кокосовая стружка;

Лед.

Как готовить?

Смешать все ингредиенты в блендере до однородности, Украсить кокосовой стружкой. Подавать охлажденным.

Приятного аппетита!