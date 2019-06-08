Чтобы не тратиться в кафе. 5 рецептов вкусных холодных напитков на лето, которые можно сделать дома

Солнце припекает все сильнее, а значит, пришло время сменить капучино и чай с имбирем на охлаждающие лимонады и милкшейки. Не хотите тратить деньги на покупку любимых напитков в заведениях? Тогда мы собрали эту подборку именно для вас.
Клубничный лимонад
Ингредиенты:
Клубника — 0,5 кг;
Сахар — 5 ст. л.;
Холодная вода — 1 л;
Лимон — 3 шт.;
Свежая мята — 5 листиков;
Кубики льда.
Как готовить?
Натереть цедру лимона, из плодов выжать сок.
Клубнику пюрировать.
В чашке воды растворить сахар.
В чаше блендера смешать сироп, сок лимона, клубничное пюре.
Смесь перелить в кувшин с оставшейся водой и убрать охлаждаться.
Подавать со льдом и листиками мяты.
Кофейно-молочный коктейль
Ингредиенты:
Холодное молоко — 400 мл;
Лед;
Сливочное мороженое — 150 г;
Шоколадное мороженое — 150 г;
Растворимый кофе — 1 ст. л.;
Сахар — 1 ст.л.;
Кокосовая стружка — 1 ч. л.;
Шоколадная стружка — 1 ч. л.
Как готовить?
Мороженое, сахар, кофе и половину молока смешать в блендере.
Добавить лед и взбить на максимальной скорости.
После доведения массы до однородности, добавить оставшееся молоко и еще раз перемешать.
Подавать с кокосовой и шоколадной стружкой.
Вишневый чай
Ингредиенты:
Горячая вода — 1 л;
Черный чай — 4 пакетика;
Тростниковый сахар — 125 г;
Сок вишневый — 250 мл;
Вишня — 200 г;
Лед колотый — 300 г;
Лимон.
Как готовить?
Воду вскипятить, заварить чай.
Добавить в чай сахар, перемешать.
Добавить вишневый сок, перемешать.
Добавить вишню и лед, перемешать.
Подавать с лимоном.
Чай «Морской бриз»
Ингредиенты:
Свежая мята — 1 пучок;
Зеленый чай — 2 ст. л.;
Сахар — 3 ч. л.;
Яблоко зеленое — 1 шт.;
Лайм — ½ шт.
Как готовить?
Заварить 1,5 литра чая.
Крупно нарезать листья мяты.
Заваренный чай процедить, добавить в него мяту и сахарный песок.
Большое зеленое яблоко очистить от сердцевины, нарезать кубиками, добавить к горячему чаю вместе с лаймом.
Накрыть полученный чай крышкой и поставить остывать.
Подавать «Морской бриз» в стаканах со льдом. Для украшения напитка можно использовать дольку лимона или лайма.
Ананасовый смузи
Ингредиенты:
Ананас — 100 г;
Ананасовый сок — ½ стакана;
Кокосовое молоко — ⅔ стакана;
Кокосовая стружка;
Лед.
Как готовить?
Смешать все ингредиенты в блендере до однородности,