Ряд волнующих вопросов обсудили работники ДРСУ-104 с членами информгруппы

Источник материала: Полесская правда

Информационно-пропагандистская группа, возглавляемая заместителем председателя райисполкома С.С. Жидецким, встретилась с коллективом ДРСУ-104.



Главной темой встречи стало благоустройство и наведение порядка – то, о чем не понаслышке знают работники дорожно-строительной организации. Практически ежедневно им приходится сталкиваться с небрежным отношением людей к окружающей среде, ведь зачастую участники дорожного движения выбрасывают мусор не только в придорожные полосы и лесные массивы, но и на обочины. А уборка этого мусора становится обязанностью дорожников.

С информацией о благоустройстве и наведении порядка в районе выступил главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Р.В. Гузич. Он же остановился на вопросах кредитования строительства и реконструкции жилья для многодетных семей, выделении кредитов для молодых специалистов, работающих в сельской местности. О наиболее актуальных направлениях своей работы рассказали начальник финансового отдела райисполкома Т.С. Тумилович (бюджетное финансирование и функционирование учреждений социальной сферы), начальник отдела экономики В.В. Щепетильников (работа объектов торговли, занятость населения), заместитель главного врача Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Е.В. Теслюк (ситуация с заболеваемостью корью, профилактика укусов клещей) и ведущий специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» А.В. Диковицкий (банковское обслуживание жителей агрогородка Молотковичи).



Присутствовавшие на встрече работники ДРСУ-104 подняли ряд волнующих вопросов. Были озвучены проблемы отсутствия в агрогородке Молотковичи банкомата, где можно было бы снять наличные деньги, а также качества воды и ее подачи в многоквартирные дома. В ходе дискуссии членами информгруппы были даны разъяснения, а вопросы взяты на контроль для изучения и возможного решения. Что касается качества воды, то было заявлено, что ситуация изменится после строительства в текущем году в Молотковичах станции обезжелезивания.

Вероника НИКОЛАЕВА.

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