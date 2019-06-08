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Ряд волнующих вопросов обсудили работники ДРСУ-104 с членами информгруппы
09.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Информационно-пропагандистская группа, возглавляемая заместителем председателя райисполкома С.С. Жидецким, встретилась с коллективом ДРСУ-104.
С информацией о благоустройстве и наведении порядка в районе выступил главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Р.В. Гузич. Он же остановился на вопросах кредитования строительства и реконструкции жилья для многодетных семей, выделении кредитов для молодых специалистов, работающих в сельской местности. О наиболее актуальных направлениях своей работы рассказали начальник финансового отдела райисполкома Т.С. Тумилович (бюджетное финансирование и функционирование учреждений социальной сферы), начальник отдела экономики В.В. Щепетильников (работа объектов торговли, занятость населения), заместитель главного врача Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Е.В. Теслюк (ситуация с заболеваемостью корью, профилактика укусов клещей) и ведущий специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» А.В. Диковицкий (банковское обслуживание жителей агрогородка Молотковичи).
Вероника НИКОЛАЕВА.
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