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Торгово-развлекательный центр «Радуга» строится на улице Брестской в Пинске
09.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Стало известно, что появится на улице Брестской, где сейчас ведутся строительные работы. Здесь разместится торгово-развлекательный центр «Радуга», в котором также будут открыты ресторан быстрого питания «Гудзон» и детская игровая комната.
В торговую сеть «Радуга» входят не только магазины, расположенные в Минской области и Мозыре, но и торгово-развлекательные центры и рестораны быстрого питания «ТеремЪ» и «Гудзон».
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