Торгово-развлекательный центр «Радуга» строится на улице Брестской в Пинске

Источник материала: Полесская правда

Стало известно, что появится на улице Брестской, где сейчас ведутся строительные работы. Здесь разместится торгово-развлекательный центр «Радуга», в котором также будут открыты ресторан быстрого питания «Гудзон» и детская игровая комната.



Торговая сеть «Радуга» пришла в Пинск в прошлом году. В ноябре на улице Рокоссовского распахнул двери первый супермаркет сети. Тогда же владельцы компании «Торговый дом «Радуга-свет» высказали намерение построить в городе еще один торговый центр.

В торговую сеть «Радуга» входят не только магазины, расположенные в Минской области и Мозыре, но и торгово-развлекательные центры и рестораны быстрого питания «ТеремЪ» и «Гудзон».