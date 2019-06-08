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Торгово-развлекательный центр «Радуга» строится на улице Брестской в Пинске

09.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стало известно, что появится на улице Брестской, где сейчас ведутся строительные работы. Здесь разместится торгово-развлекательный центр «Радуга», в котором также будут открыты ресторан быстрого питания «Гудзон» и детская игровая комната.

Торгово-развлекательный центр «Радуга» строится на улице Брестской в Пинске
Торговая сеть «Радуга» пришла в Пинск в прошлом году. В ноябре на улице Рокоссовского распахнул двери первый супермаркет сети. Тогда же владельцы компании «Торговый дом «Радуга-свет» высказали намерение построить в городе еще один торговый центр.

В торговую сеть «Радуга» входят не только магазины, расположенные в Минской области и Мозыре, но и торгово-развлекательные центры и рестораны быстрого питания «ТеремЪ» и «Гудзон».

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