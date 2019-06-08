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С 1 июня на территории Беларуси стартовала специальная программа «Мак»

09.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 1 июня на территории Республики Беларусь стартовала специальная программа «Мак». О результатах первой недели специальной программы ГИОС УВД Брестского облисполкома.

С 1 июня на территории Беларуси стартовала специальная программа «Мак»
За прошедшую неделю сотрудниками милиции обнаружено и уничтожено 133 кг мака и 199 кг конопли на площади более 13 000 квадратных метро, составлено 4 административных протокола за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Как отметил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми полковник милиции Андрей Табуркин, в 2018 году выявлено 323 факта незаконных посевов наркосодержащих растений, уничтожено более 22 тонн мака и 13 тонн конопли.

Пинский РОВД обращается к жителям и гостям Пинского района с просьбой сообщать в любую информацию о лицах, употребляющих наркотические вещества, либо причастных к незаконному обороту наркотиков, а также о фактах незаконной продажи, хранения, перевозки наркотических средств либо о незаконных посевах мака, конопли и их сборе по телефонам: 8-029-378-88-89, 31-70-25 либо 102.

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