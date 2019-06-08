В Казахстане начались досрочные выборы главы государства

Источник материала: Интерфакс

В Казахстане в воскресенье открылись избирательные участки и началось голосование за кандидатов в президенты страны.

Из 9967 избирательных участков, образованных в Казахстане и за его пределами (64 в зарубежных диппредставительствах республики), большинство открыли двери в 07:00 по местному времени (04:00 мск), 48 участков начали работу на час раньше - в 6:00 (03:00 мск).

Избиратели вправе проголосовать до 20:00 местного времени, после чего на избирательных участках начнется подсчет голосов. При этом законодательством оговаривается, что время работы может быть подкорректировано территориальными избирательными комиссиями, но голосование должно быть закончено не позднее 22:00.

Казахстанцам предстоит сделать выбор из семи кандидатов: действующего президента Касым-Жомарта Токаева (выдвинут партией "Нур Отан"), мажилисмена Жамбыла Ахметбекова (от Коммунистической народной партии Казахстана), депутата мажилиса Дании Еспаевой (от демократической партии "Ак жол"), общественного деятеля, журналиста Амиржана Косанова (национал-патриотическое движение "Улт тагдыры" ("Судьба нации")), председателя правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутая Рахимбекова (от партии "Ауыл"), писателя Садыбека Тугела (от РОО "Улы Дала Кырандары" ("Орлы Великой степи")), экс-депутата, председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихова (от Федерации профсоюзов Казахстана).

В избирательных бюллетенях кандидаты будут указаны в следующем порядке: первый - Ахметбеков, второй - Еспаева, третий - Косанов, четвертый - Рахимбеков, пятый - Таспихов, шестой - Токаев, седьмой - Тугел. Графы "против всех" в бюллетенях не будет.

Согласно Конституции, президент страны избирается совершеннолетними гражданами Казахстана на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Выборным законодательством не предусмотрен процентно-количественный минимум участия избирателей в голосовании как показатель того, можно ли считать выборы состоявшимися или нет. Показатель явки на предыдущих президентских выборах в 2015 году составил 95,22%.

Избранным главой государства считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если ни один из кандидатов не получит необходимого числа голосов, проводится повторное голосование (второй тур), в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Если выборы президента были признаны недействительными либо повторное голосование не позволило определить избранного президента, ЦИК назначает повторные выборы президента, которые проводятся не позднее чем в двухмесячный срок после первоначальных выборов на тех же избирательных участках и по спискам, составленным для проведения первоначальных выборов.

Подсчет голосов на избирательных участках и составление протокола о результатах голосования начинается после закрытия участков и не должно превышать 12 часов с начала подсчета.

ЦИК на основании протоколов территориальных избирательных комиссий не позднее чем в семидневный срок после выборов устанавливает их итоги и регистрирует избранного главу государства.

Население Казахстана превышает 18,4 млн человек. При этом избирательным правом обладают 11 млн 947 тыс. 995 человек. Центризбирком принял решение изготовить на выборы 12 млн 67 тыс. 475 избирательных бюллетеней.

На выборы аккредитовано 1013 наблюдателей иностранных государств и международных организаций.

Как сообщалось, Токаев заявил о проведении 9 июня внеочередных президентских выборов в начале апреля. Это произошло вскоре после того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста главы государства. Он подписал указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.