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В Бобруйске завершили расследование ДТП с участием скорой

09.06.2019 09:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бобруйске завершили расследование ДТП с участием скорой
Фото из открытых источников

За рулем автомобиля «Форд» был 55-летний водитель. Мужчина ехал на разрешающий движение сигнал светофора и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Скорая экстренно везла роженицу и двигалась на красный свет с включенным маячком синего цвета, а также специальным звуковым сигналом.

В результате ДТП фельдшер, ехавший в скорой, получил легкие телесные повреждения. Водителя госпитализировали с тяжкими травмами. Роженица не пострадала. Женщину доставили в больницу на другой машине, она родила здорового ребенка.

Следственный эксперимент показал, что водитель Ford имел реальную возможность наблюдать движение автомобиля скорой помощи с включенным маячком синего цвета, а также специальным звуковым сигналом. Однако мужчина проявил невнимательность и своевременно не принял мер к снижению скорости движения, вплоть до остановки, что и привело к столкновению, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

Действия водителя Ford квалифицированы по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

В Бобруйске завершили расследование ДТП с участием скорой
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Теги: Минск
 
 
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