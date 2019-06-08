В Бобруйске завершили расследование ДТП с участием скорой

Источник материала: Аргументы и факты

За рулем автомобиля «Форд» был 55-летний водитель. Мужчина ехал на разрешающий движение сигнал светофора и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Скорая экстренно везла роженицу и двигалась на красный свет с включенным маячком синего цвета, а также специальным звуковым сигналом.

В результате ДТП фельдшер, ехавший в скорой, получил легкие телесные повреждения. Водителя госпитализировали с тяжкими травмами. Роженица не пострадала. Женщину доставили в больницу на другой машине, она родила здорового ребенка.

Следственный эксперимент показал, что водитель Ford имел реальную возможность наблюдать движение автомобиля скорой помощи с включенным маячком синего цвета, а также специальным звуковым сигналом. Однако мужчина проявил невнимательность и своевременно не принял мер к снижению скорости движения, вплоть до остановки, что и привело к столкновению, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.