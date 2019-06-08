Если срок действия истек

Источник материала: Газета Авангард

О своевременном получении (обмене) паспорта проинформировали в районном отделе внутренних дел.





Паспорт, как документ, удостоверяющий личность, обязан иметь каждый гражданин Республики Беларусь, достигший 14-летнего возраста. Недействительным он является в случае истечения срока его действия и подлежит обмену.

Без данного документа или же по нему недействительному невозможно совершать гражданско-правовые сделки, получить кредит, выезжать за пределы страны и т.д. Поэтому в период отпусков необходимо заранее позаботиться об обмене паспортов, получении их на имя своих несовершеннолетних детей.

Гражданин вправе менее чем за один год до истечения срока действия паспорта обратиться для его обмена в государственный орган, иную госорганизацию по месту жительства в соответствии с законодательными актами об административных процедурах (КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» – для жителей г. Буда-Кошелево; сельисполком – для жителей агрогородков, деревень и поселков).

«Проживание без документов или по недействительным документам, удостоверяющим личность, является административным правонарушением и, согласно части 3-й статьи 23.53 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 4-х базовых величин», – отмечает начальник ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун.

Обращаем ваше внимание на своевременный обмен паспорта и несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, имеющих паспорт для временных выездов за границу.