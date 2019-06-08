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Минский магазин скопировал логотип и название у немецкой сети супермаркетовю Это нормально?
Источник материала: Партизан
На проспекте Независимости в районе парка Челюскинцев открылся новый супермаркет. Читатели
Магазин, по данным издания, принадлежит компании «ЕврокэшГрупп», которая владеет сетью гипердискаунтеров формата Cash&Carry. Похоже, владельцы магазина решили провести буквальную аналогию с международной сетью супермаркетов родом из Германии, позаимствовав яркое узнаваемое лого и отличительную сине-желтую гамму. В СНГ, к слову, Lidl не присутствует, поэтому возмутиться таким заимствованием некому.
Сеть Lidl состоит из примерно 10 500 магазинов в Европе и США. Первые магазины открылись в 1973 году в Германии.
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На проспекте Независимости в районе парка Челюскинцев открылся новый супермаркет. Читатели marketing.by обратили внимание, что логотип магазина под названием Lider Express...
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