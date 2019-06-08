Минский магазин скопировал логотип и название у немецкой сети супермаркетовю Это нормально?









Магазин, по данным издания, принадлежит компании «ЕврокэшГрупп», которая владеет сетью гипердискаунтеров формата Cash&Carry. Похоже, владельцы магазина решили провести буквальную аналогию с международной сетью супермаркетов родом из Германии, позаимствовав яркое узнаваемое лого и отличительную сине-желтую гамму. В СНГ, к слову, Lidl не присутствует, поэтому возмутиться таким заимствованием некому.





Сеть Lidl состоит из примерно 10 500 магазинов в Европе и США. Первые магазины открылись в 1973 году в Германии.