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Мед и молоко под языком: иудеи отмечают праздник дарования Торы
Источник материала: Партизан
В субботу вечером иудеи начали отмечать Шавуот (праздник дарования Торы).
Фото ТАСС
Шавуот (в переводе с иврита - "недели") наступает по истечении семи недель после Песаха. Считается, что в этот день Бог открыл Себя всему Израилю и дал людям десять заповедей, записанных Моисеем на скрижалях, а также остальные законы Торы.
В средние века в еврейских общинах Европы существовал обычай в Шавуот приводить детей в синагогу и угощать их медом со специальной доски, на которой были вырезаны еврейские письмена, чтобы "вкус Торы был сладок в их устах".
В ночь перед праздником принято не спать и проводить время в чтении Торы. В первый день Шавуота перед мясной трапезой принято устраивать трапезу молочную. Этот обычай связан с тем, что евреи, получив Тору, узнали о заповедях кошерного питания.
Шавуот еще называют праздником Бикурим, что означает "первые плоды". Ко дню Шавуота обычно поспевал первый урожай злаковых, фруктов и овощей, и верующие приходили в храм, принося плоды в знак благодарности Всевышнему. Обычно это были финики, оливки, пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты. Поэтому по традиции на столе в этот праздник много свежих плодов, а дома украшают молодой травой, цветами и ветвями деревьев.
Интересно, что в Шавуот муж обязательно делает подарок жене — новый наряд или украшение.
Что едят на Шавуот?
В Песне Песней, приведенной в Танахе — Священном Писании, царь Соломон сравнивает Тору с медом и молоком под языком. Бог сравнивается с женихом, который, как любимую невесту, увел Израиль из рабства.
Молоко и молочные продукты занимают на праздничном столе в Шавуот центральное место. Дело в том, что Бог даровал Тору, в которой были описаны и правила кашрута, в том числе и забивания домашнего скота. Но у иудеев не было времени, чтобы в тот день научиться этому, потому ели только молочное.
Сегодня на стол хозяйки ставят не только молоко и творог, но и различные сыры, и орехи, и мед, и вино. Есть мясо тоже разрешено — главное, чтобы блюдо было кошерным.
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В субботу вечером иудеи начали отмечать Шавуот (праздник дарования Торы).
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