Владимир Путин - самый крупный олигарх России

"На этот вопрос нелегко ответить - в конце концов, российский президент сам бывший сотрудник разведки. Он знает, как скрыть то, что он не хочет, чтобы было найдено", - пишет на страницах американской газеты Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета.





"Первым убедительным доказательством путинского состояния стала брошюра "Путин и Газпром", опубликованная в 2008 году бывшим вице-премьером Борисом Немцовым, который был убит в 2015 году, и бывшим заместителем министра энергетики Владимиром Миловым. Два автора утверждали, что четыре ближайших друга Путина из Санкт-Петербурга - Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги - в 2004-2007 годах извлекли не менее 60 млрд долларов из российской газовой монополии "Газпром". (...) Рыночная стоимость "Газпрома", котирующегося на Лондонской фондовой бирже, в мае 2008 года достигала максимума в 369 млрд долларов. Сейчас (...) компания торгуется на уровне 60 млрд долларов. Это означает, что инсайдеры "Газпрома" снизили его стоимость примерно на 310 млрд долларов, что должно квалифицироваться либо как дело эпически плохого управления, либо как один из крупнейших грабежей всех времен, - утверждает Аслунд. - Генеральный директор Алексей Миллер, бывший помощник Путина, занимает эту должность с мая 2001 года, что свидетельствует о том, что Путин удовлетворен его работой".









"Следующее наиболее заметное заявление о богатстве Путина пришло от Сергея Колесникова, младшего партнера олигарха Николая Шамалова, - пишет автор статьи. - Колесников бежал из России, потому что боялся за свою жизнь. В 2012 году он дал длинное и подробное интервью известной российской журналистке Евгении Альбац. Колесников, который участвовал в этом проекте, рассказал, что Путин строит грандиозный дворец недалеко от черноморского курорта Сочи на государственные средства. Колесников предположил, что обычно половина любого коррумпированного бизнеса уходила Путину, а половина - его главному партнеру, тогда как младшие партнеры получали несколько процентов".





"Ирония заключается в том, что Путин подорвал все права собственности в России. Поэтому Путин и его приспешники должны перевести свое богатство в оффшорные зоны. В противном случае, если они потеряют власть в России, оно будет немедленно экспроприировано", - считает Аслунд.



