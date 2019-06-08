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В Литве проходят масштабные учения НАТО

09.06.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В маневрах принимают участие около 4 тыс. военных из 10 стран

В Литве проходят масштабные учения НАТО "Железный волк-2019", сообщает командование литовской армии.

"Целью учений является интеграция сил и средств армии Литвы, и войск НАТО в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", - говорится в сообщении.

В маневрах, кроме литовских военных, принимают участие около 4 тыс. военных из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии.

Учения пройдут на полигоне в районе Пабраде, что у границы с Белоруссией, и на полигоне Гайжюнай в центре страны.

Учения продлятся 2 недели.

 
 
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В маневрах принимают участие около 4 тыс. военных из 10 стран
 
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