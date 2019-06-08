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В России избили и утопили чемпиона по греко-римской борьбе. Он заступился за беременную женщину

09.06.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве трое мужчин избили и утопили в пруду мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева.

Конфликт разгорелся из-за того, что Чуваев заступился за беременную женщину, по отношению к которой компания вела себя заносчиво, сообщает Lenta.

В итоге молодые люди начали наносить мужчине удары руками и ногами, пока он не упал в пруд, а затем продолжили избивать, пока тот не ушел под воду и не скончался. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

 
 
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В Москве трое мужчин избили и утопили в пруду мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева.
 
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