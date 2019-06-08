В России избили и утопили чемпиона по греко-римской борьбе. Он заступился за беременную женщину

Lenta . Конфликт разгорелся из-за того, что Чуваев заступился за беременную женщину, по отношению к которой компания вела себя заносчиво, сообщает





В итоге молодые люди начали наносить мужчине удары руками и ногами, пока он не упал в пруд, а затем продолжили избивать, пока тот не ушел под воду и не скончался. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении.





Возбуждено уголовное дело об убийстве.