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Российские журналисты отстояли коллегу: Голунова отпустили под домашний арест

09.06.2019 07:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После ареста журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков его коллеги по всей России вышли на одиночные пикеты. В итоге суд дрогнул и выпустил Голунова под домашний арест.



Заявление главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова 


Спасибо всем за поддержку. Мы считаем, что Иван Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам то, что произошло, — невероятно. И, безусловно, победа.

Спасибо!!!!

Мы все в редакции «Медузы» на сто процентов уверены, что преследование Ивана Голунова связано с его журналистской работой. Чем больше проходит времени с момента его задержания, тем точнее мы понимаем, кто именно мог организовать силовую операцию против него. На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву — вот такие они удачливые люди (оба).

Мы пока не можем рассказать, какой была тема материала, и назвать имена возможных организаторов преследования Голунова. Чтобы не навредить Ване — и самому расследованию, которое еще предстоит завершить. Мы планируем привлечь к этой работе коллег из других российских изданий — и опубликовать этот текст на разных площадках, включая зарубежные медиа. Чем их будет больше, тем лучше. Но сперва придется хорошенько потрудиться.

Еще раз спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо!!!

Пожалуйста, давайте не останавливаться — до тех пор, пока с Ивана Голунова не будут сняты все обвинения.



 
 
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После ареста журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков его коллеги по всей России вышли на одиночные пикеты. В...
 
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