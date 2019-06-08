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Опасность для жизни Бари Алибасова миновала

09.06.2019 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состояние музыканта и продюсера Бари Алибасова остаётся тяжелым, но опасности для жизни нет, сообщил "Интерфаксу" его сын.


"Общее состояние до сих пор стабильно тяжёлое, опасности для жизни на данный момент нет, ждём два дня, чтобы понять, что делать с ожогами с кишечника", - сказал Алибасов-младший.

По его словам, врачам удалось справиться с двумя проблемами из трёх - ожогами желудка и дыхательных путей. Врачи сделали паузу на два дня, чтобы понять, какие действия предпринимать в связи с ожогом кишечника.

"С ожогом кишечника трудности, если он неправильно заживет, то может перетянуть кишечник, поэтому нужно ещё дня два, чтобы понять, как решить эту ситуацию. Либо он (кишечник) сам заживет, либо нужно будет что-то делать с ним", - добавил Алибасов.


Ранее PR-директор артиста Вадим Горжанкин сообщил "Интерфаксу", что врачи ввели Алибасова в состояние медикаментозного сна для восстановления организма. Артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

4 июня музыкант был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился предположительно жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.

Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".


 
 
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Состояние музыканта и продюсера Бари Алибасова остаётся тяжелым, но опасности для жизни нет, сообщил "Интерфаксу" его сын.
 
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