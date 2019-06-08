Об актуальных вопросах туристической отрасли

Источник материала: Пинский Вестник

Туристическая привлекательность и развитие придорожной инфраструктуры, эффективность мероприятий Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы и выполнение поручений главы государства в части развития туристической отрасли - эти и другие вопросы обсуждались на совместной коллегии комитетов государственного контроля Брестской и Гродненской областей.



По данным статистики, объем экспорта туристических услуг без учета экспорта организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, в 2018 году в Брестской и Гродненской областях составил соответственно 14,9 млн долларов США и 14,0 млн долларов США, или 111,2% и 116,4% к уровню 2017 года.



В прошедшем году Брестчина и Гродненщина приняли 546 тыс. и 588 тыс. туристов соответственно (в 2017 году – 488 тыс. и 313 тыс. человек), в том числе иностранцев в 2018 году – 281 тыс. и 196 тыс. человек (в 2017 году – 242 тыс. и 102 тыс. человек).



В 2017 году численность «безвизовых» иностранных туристов, посетивших Брестскую и Гродненскую области, составила 4,4 тыс. и 51 тыс. человек соответственно. В 2018 году их число увеличилось в разы и составило 18,4 тыс. и 97 тыс. человек.



Наряду с положительной динамикой по увеличению количества туристов местные исполнительные и распорядительные органы, руководители организаций не принимают активных мер по развитию туристической привлекательности регионов и развитию придорожной инфраструктуры. Есть вопросы с комплектацией туристической отрасли кадрами со знанием иностранных языков, использованием всего имеющегося потенциала культурного и природного наследия, наличием информации на иностранных языках, обеспечением туристов жильем и предоставлением качественных услуг проживания, содержанием автодорог, придорожной торговой сети, объектов историко-культурного наследия и АЗС.



Проведенные контрольно-аналитические мероприятия вскрыли существенные, а в ряде случаев и системные негативные тенденции и проблемы, в том числе касающиеся как структуры экспорта туристических услуг, так и незначительных темпов диверсификации таких услуг, низкой и не расположенной к росту в течение нескольких последних лет средней продолжительности пребывания иностранных туристов, неконкурентной стоимости предлагаемого туристического продукта.



Кроме того, по причине ненадлежащей инфраструктуры и недостаточной работы по продвижению туристического продукта, неразвитого комплекса услуг в ряде случаев не используется весь потенциал предоставляемого иностранным туристам охотничьего и агроэкотуризма, не уделяется должного внимания и развитию одного из перспективных направлений - промышленного туризма.



По-прежнему остается нерешенным вопрос получения полной картины развития туристической отрасли с помощью имеющихся статистических индикаторов для оценки сферы туризма, в том числе туристических потоков.



Не в полной мере используются возможности, способные оказать положительное влияние на развитие туризма, это касается и формирования региональных туристических кластеров, и возможностей трансграничного сотрудничества для развития туристической привлекательности.



На коллегии выработаны конкретные предложения по исправлению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по повышению эффективности работы исполнительной власти и организаций в части развития туристической привлекательности регионов Брестской и Гродненской областей.



Дмитрий БАРХАТОВ,

заместитель начальника управления координации контрольной деятельности

и организационной работы КГК Брестской области