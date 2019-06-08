Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Азербайджан, мужская проиграла Чехии в Евролиге

Источник материала: Tut.by

8 июня женская и мужская сборные по волейболу проводили выездные матчи 4-го тура в «Золотой Евролиге».



Фото: bvf.by

Женская сборная Беларуси одержала четвертую победу подряд, обыграв в гостях соперниц из Азербайджана — 3:1 (25:21, 25:19. 26:28, 36:34). Поединок продолжался 121 минуту.

Очки в составе белорусской команды набирали Анна Климец (19), Екатерина Сокольчик (16), Анастасия Горелик (15), Надежда Столяр (14), Анна Калиновская (10), Татьяна Маркевич (5), Анна Гришкевич (3), Вера Костючик (2), Анастасия Кононович (2), Анастасия Шаш (2).

В азербайджанской команде самыми результативными стали Айшан Абдулазимова и Анастасия Гурбанова — по 18 очков.

В другом матче группы «С» сборная Испании взяла верх над Финляндией — 3:1 (25:23, 25:19, 22:25, 26:24).

Положение команд в группе «С»:

1. Беларусь — 11 очков (4 игры; разница партий 12−4)

2. Испания — 9 (4; 10−5)

3. Финляндия — 3 (4; 5−10)

4. Азербайджан — 1 (4; 4−12).

В оставшихся матчах женская сборная Беларуси сыграет в гостях с Финляндией (12 июня) и Испанией (15 июня).

Мужская сборная Беларуси потерпела первое поражение со старта турнира, уступив в гостях чехам — 1:3 (21:25, 18:25, 25:19, 23:25). Матч продолжался 110 минут.



Фото: cev.eu

Очки в составе белорусской команды набирали Родион Мискевич (18), Павел Куклинский (16), Андрей Радюк (8), Сергей Бусел (7), Вячеслав Шмат (7), Вячеслав Черепович (3), Алексей Кураш (3), Максим Шкредов (2).

В комаде Чехии самыми результативными оказались Ян Галабов (15), Михал Фингер (12) и Адам Бартош (10).

В другом поединке группы «С» сборная Украины победила Финляндию — 3:0 (25:16, 25:20, 25:23).

Белорусы по-прежнему сохраняют лидерство в своем квартете.

Положение команд в группе «С»:

1. Беларусь — 9 очков (4 игры; разница партий 10−5)

2. Чехия — 8 (4; 10−7)

3. Украина — 7 (4; 9−7)

4. Финляндия — 0 (4; 2−12).

На групповой стадии белорусам осталось провести еще два выездных матча — 12 июня — с Финляндией, 15 июня — с Украиной.

По итогам групповой стадии победители трех групп выйдут в «финал четырех», где выступят также команды — хозяйки решающей стадии. Если хозяева финальных турниров на групповой стадии займут 1-е места в своих квартетах, то путевку в «финал четырех» получат сборные, занявшие 2-е место.

Мужской «финал четырех» 21−22 июня примет эстонский Таллинн, квартет женских сборных в эти же сроки соберется в хорватском Вараждине.