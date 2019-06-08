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За восемь лет число фермерских хозяйств выросло на треть

09.06.2019 10:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

За восемь лет число фермерских хозяйств выросло на треть
shutterstock.com

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских хозяйствах в 2018 году по сравнению с 2010 годом увеличился в 2,6 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,8 раза, животноводства – на 31,2%. 

 В то же время доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции остается незначительной. В 2018 году она составила 2,2% (в 2010 году – 1%), в производстве продукции растениеводства – увеличилась с 1,6% до 4,4%, животноводства – с 0,3% до 0,4%. 

За восемь лет число фермерских хозяйств выросло на треть
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На начало 2019 года в республике насчитывалось 3196 действующих крестьянских хозяйств, сообщает Белстат.
 
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