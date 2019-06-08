ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квалификация Евро-2020: сборная Беларуси проиграла Германии

09.06.2019 08:27 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Квалификация Евро-2020: сборная Беларуси проиграла Германии
БЕЛТА

Стартовый отрезок команды провели ровно, однако затем сборная Германии перехватила инициативу и атаковала вплоть до последних минут встречи. Явное преимущество гостей вылилось в забитый гол уже на 13-й минуте – отличился Сане. На 62-й Ройс сделал счёт 2:0. 

До конца матча сборная Германии имела ещё немало возможностей поразить ворота хозяев, однако белорусов часто выручал вратарь Александр Гутор. В то же время и хозяева поля могли отличиться, но на 29-й минуте из выгодного положения не забил Станислав Драгун, а затем удар Никиты Наумова отразил голкипер сборной Германии.  

Ранее в рамках квалификации в Евро-2020 белорусы проиграли голландцами (0:4) и североирландцам (1:2). Во вторник, 11 июня, сборная Беларуси сыграет с командой Северной Ирландии. В финальную стадию Евро-2020 выходят по две лучшие команды из 10 отборочных групп.

Турнирное положение в группе С: 

  • Северная Ирландия - 9 очков (3 матча), 
  • Германия - 6 (2), 
  • Нидерланды - 3 (2), 
  • Эстония - 0 (2), 
  • Беларусь - 0 (3). 

Квалификация Евро-2020: сборная Беларуси проиграла Германии
Минск впервые примет конференцию УЕФА по массовому футболу
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Беларуси, игравшая на домашнем поле, пропустила два безответных мяча.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Казахстане начались досрочные выборы главы государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика