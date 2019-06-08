Квалификация Евро-2020: сборная Беларуси проиграла Германии

Источник материала: Аргументы и факты

Стартовый отрезок команды провели ровно, однако затем сборная Германии перехватила инициативу и атаковала вплоть до последних минут встречи. Явное преимущество гостей вылилось в забитый гол уже на 13-й минуте – отличился Сане. На 62-й Ройс сделал счёт 2:0.

До конца матча сборная Германии имела ещё немало возможностей поразить ворота хозяев, однако белорусов часто выручал вратарь Александр Гутор. В то же время и хозяева поля могли отличиться, но на 29-й минуте из выгодного положения не забил Станислав Драгун, а затем удар Никиты Наумова отразил голкипер сборной Германии.

Ранее в рамках квалификации в Евро-2020 белорусы проиграли голландцами (0:4) и североирландцам (1:2). Во вторник, 11 июня, сборная Беларуси сыграет с командой Северной Ирландии. В финальную стадию Евро-2020 выходят по две лучшие команды из 10 отборочных групп.

Турнирное положение в группе С:

Северная Ирландия - 9 очков (3 матча),

Германия - 6 (2),

Нидерланды - 3 (2),

Эстония - 0 (2),

Беларусь - 0 (3).