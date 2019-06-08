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Белорусские футболисты проиграли третий матч подряд

09.06.2019 10:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские футболисты проиграли третий матч подряд

tut.by

Уступив дома со счетом 2:0 сборной Германии Беларусь занимает последнее место в своей отборочной группе на Евро-2020 с нулем очков.

В начале встречи, проходившей на «Борисов-Арене», белорусы попытались навязать свою игру, но очень скоро оттянулись к своим воротам и не сумели удержать немцев. На 12-й минуте Сане разобрался с защитой Беларуси и поразил ворота в целом проведшего неплохой матч Гутора- 0:1. Сборная Беларуси могла изменить ход встречи, но удар Драгуна заблокировал защитник, а Наумова – отбил вратарь Нойер. Последний в своем стиле не стеснялся выходить за пределы штрафной и в запомнился обыгрышем один в один Ковалева.

Во втором тайме преимущество Германии стало подавляющим, что стало следствием усталости сборной Беларуси и не очень удачных замен. На 62-й минуте нападающий дортмундской «Боруссии» Ройс довел счет до 0:2.

Немцы после этого матча вышли на второе место в группе, имея 6 очков после двух встреч. Первое место со 100% результатом занимает сборная Северной Ирландии – 9 очков после трех игр.

Беларусь в своем активе имеет ноль очков после поражений от Нидерландов, Северной Ирландии и Германии. Определяющим для нее станет игра с североирландцами, которая состоится 11 июня в Борисове.

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Уступив дома со счетом 2:0 сборной Германии Беларусь занимает последнее место в своей отборочной группе на Евро-2020 с нулем очков.
 
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