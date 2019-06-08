Источник материала: Ивьевский край

Школьный бал! Волнительный и торжественный момент в жизни каждого выпускника, его родителей, учителей.

Позади беззаботное детство... Отзвенел последний школьный звонок...Сданы выпускные экзамены в родной альма-матер и сегодня получен аттестат о получении общего среднего образования. За спиной одиннадцать школьных лет... А впереди - новые горизонты! Но сейчас им самостоятельно придется изучать одну из самых непростых наук - "взрослая жизнь".

Пожелаем им удачи на этом новом и ответственном этапе! Пусть исполняются самые смелые и заветные желания! Пусть будет успешной сдача централизованного тестирования и поступление на выбранные специальности!

В этом году одиннадцатые классы в Беларуси заканчивают 55,4 тыс. человек. Уже на следующей неделе стартует централизованное тестирование. Первое - во вторник, 11 июня, - по белорусскому языку.

Но сегодня у всех выпускников - будущих абитуриентов - праздник! Школьный выпускной бал! Они прекрасны и восхитительно нарядны! Их поздравляют учителя, родители, друзья, гости из числа представителей районной исполнительной и законодательной власти, отдела образования и сектора спорта и туризма райисполкома. А выпускников Ивьевской средней школе и Юратишковского я/с- СШ поздравил директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Беларуси Михаил Владимирович Мирончик. Михаил Владимирович - наш земляк.

Есть в этом что- то символичное для выпускников Ивьевщины! Надеемся и верим, что и среди сегодняшних выпускников есть те, кто своими достижениями и талантами в будущем прославит свою малую родину!

























































Т. БОЛОТОВА.

Фото С. Зенкевича.