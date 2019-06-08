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Белорусская сборная проиграла Германии в квалификации Евро-2020

09.06.2019 10:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Футболисты сборной Беларуси проиграле команде Германии в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 0:2.

Это уже третье подряд поражение белорусов в квалификации Евро-2020.

Авторство голов принадлежит футболистам Сане и Ройсу.

 
 
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Футболисты сборной Беларуси проиграле команде Германии в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 0:2. Это уже третье подряд поражение белорусов в...
 
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