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Белорусская сборная проиграла Германии в квалификации Евро-2020
Источник материала: Интерфакс
Футболисты сборной Беларуси проиграле команде Германии в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 0:2.
Это уже третье подряд поражение белорусов в квалификации Евро-2020.
Авторство голов принадлежит футболистам Сане и Ройсу.
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Футболисты сборной Беларуси проиграле команде Германии в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 0:2. Это уже третье подряд поражение белорусов в...
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