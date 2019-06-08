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Российская нефть по МН "Дружба" начала поступать в Польшу через Беларусь
Источник материала: Интерфакс
"Чистая" нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" стала поступать в Польшу.
"Сегодня, 09.06.19г., в 07:11 открыт приём на ПСП "Адамова Застава", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.
"Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Беларусь", - уточнил он.
Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу.
Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.
Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.
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"Чистая" нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" стала поступать в Польшу. "Сегодня, 09.06.19г., в 07:11 открыт приём на ПСП "Адамова Застава", - сообщил журналистам советник...
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