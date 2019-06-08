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Министры финансов G20 заявили о нагнетании геополитической напряженности в мире

09.06.2019 09:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министры финансов стран "большой двадцатки" считают, что в мире нарастает напряженность.

"Наиболее важным является то, что ситуация в торговле и в области геополитики становится все более напряженной", - говорится в совместном коммюнике министров, которое будет опубликовано позднее в воскресенье по итогам двух дней напряженных дискуссий в японской Фукуое, говорится в сообщениях СМИ со ссылками на источники, знакомые с деталями дискуссий.

В документе также будет отмечено, что страны G20 готовы к тому, чтобы принять соответствующие меры по противостоянию возникающим в связи с обстановкой рискам, содержится призыв к реформированию правил ВТО.

Наблюдатели отмечают, что напряженность обстановки в значительной степени вызвана торговой войной между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.

Как сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

 
 
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Министры финансов стран "большой двадцатки" считают, что в мире нарастает напряженность.
 
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