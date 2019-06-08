ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю - газета

09.06.2019 09:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Власти КНР предупредили руководителей ряда крупных компаний, что им не стоит помогать администрации США свести на нет продажу принципиально важных технологий Китаю, сообщает The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание сообщает, что подобные контакты с КНР состоялись у представителей таких американских компаний, как Microsoft и Dell. Однако в списке фигурируют не только компании из США. К примеру, газета упоминает Samsung (Южная Корея) и ARM Holdings (Великобриитания).

В статье говорится, что Пекин "предупредил, что компании могут столкнуться с серьезными последствиями, если будут сотрудничать с администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа в том, что касается запрета на продажу китайским компаниям важных американских технологий".

Встречи с представителями компаний, посвященные этой проблеме, прошли во вторник и в среду, сообщает газета. Они состоялись вскоре после того, как стало известно, что Китай готовит список недостойных доверия компаний и физлиц. Считается, что список - ответ Пекина на решение Вашингтона прекратить продажу Huawei американских технологий. Эту китайскую компанию власти США обвиняют в похищении информации секретной информации компаний, а также - сборе нужной китайской разведке данных.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти КНР предупредили руководителей ряда крупных компаний, что им не стоит помогать администрации США свести на нет продажу принципиально важных технологий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый пошел: в В Витебской области возбуждено производство по делу о банкротстве предприятия "ПлиссыАгро"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика