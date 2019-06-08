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Нойер о белорусских зрителях: Только я не понимаю одного - как можно болеть против своей страны

09.06.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер после матча квалификации Евро-2020 в Борисове впечатлился тем, как белорусские зрители поддерживали его команду, передает football.by.


Мануэль Нойер. Фото: Reuters

— Ты был удивлен тем, что так много людей поддерживало твою сборную?

— Да, конечно. Безусловно, это очень приятно, и это имеет огромное значение для нас, что столько людей скандировали «Германия», гнали нас вперед. Если честно, то это было неожиданно. Я заметил, что многие болельщики были не немцами, но это не имеет значения. Да, поддержка была сумасшедшей, складывалось ощущение, что мы играем дома. Только я не понимаю одного — как можно болеть против своей страны?

— Вопрос о бундеслиге. Можешь подвести итог сезона для «Баварии»?

— Была очень плотная борьба с «Боруссией», Дортмунд показал всем, что он способен бороться и побеждать. А что касается моей команды, то мы провели отличный сезон, выиграли три титула: чемпионат, кубок и Суперкубок, только вылет из Лиги чемпионов наложил негативный отпечаток.

— А что скажешь по поводу борьбы с «Боруссией» в сезоне?

— Верили, что можем отыграть отрыв и это сделали. Команда показала характер, и мы доказали всем, что мы способны бороться в любой ситуации. Особенно удачно сложилась вторая часть сезона, ведь именно в ней мы смогли отыграть отрыв и выйти на первое место.

— Команда потеряла Рибери и Роббена…

— Да, они — легенды «Баварии», без них команда сильно изменится, но шанс получат и другие игроки, которые хотят доказать всем, что они — футболисты высокого уровня. Я считаю, что команда не должна падать духом, а меняться и приспосабливаться к новым условиям. В следующем сезоне все увидят новую «Баварию».

 
 
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер после матча квалификации Евро-2020 против команды Беларуси в Борисове впечатлился тем, как местные зрители поддерживали его...
 
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