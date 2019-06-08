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Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра республики Павлу Филипу.

Об этом говорится в заявлении на сайте суда, которое касается «обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента республики».

Исполняющий обязанности молдавского премьера теперь должен будет распустить парламент. Отказ Додона делать это в суде сочли невыполнением его конституционных обязательств. Власти, по решению КС, назначат дату досрочных выборов, сообщает РБК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политический кризис в Молдове: президент Додон лишен полномочий Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра республики Павлу...

Radio Chisinau поясняет: Филип теперь должен будет обратиться в Конституционный суд по вопросу роспуска нынешнего парламента, а затем — «в зависимости от обстоятельств» — назначить дату досрочных выборов и издать указ о роспуске парламента.Соответствующее решение, уточняется на сайте суда, было принято по итогам рассмотрения ходатайства, которое в КС подала группа депутатов. Парламентарии попросили суд изучить «обстоятельства, оправдывающие назначение временно исполняющего обязанности президента». Таковыми в молдовском Конституционном суде впоследствии сочли «преднамеренный отказ президента [республики Игоря Додона] выполнять свое конституционное обязательство и обратиться в КС для выяснения обстоятельств относительно роспуска парламента».В связи с этим осуществление действующим главой государства своих полномочий в суде сочли «невозможным». В соответствии со ст. 91 Конституции Молдовы (временное исполнение обязанностей президента), временно исполняющим обязанности президента станет Филип, говорится в заключении КС. Оно, заверили в суде, «является окончательным, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня его принятия».