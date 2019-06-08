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Мужчина арендовал машину и попытался её продать

09.06.2019 11:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина арендовал машину и попытался её продать
Следственный комитет РБ

Мужчина по договору субаренды в Минске взял на прокат автомобиль Мерседес GL320, оценочная стоимость которого составляет около 32 тысяч рублей. 

Данный автомобиль мужчина намеревался также сдавать в аренду в Бобруйске, однако желающих заказать услугу не нашлось,  в связи с чем он продлил договор аренды и решил продать машину, чтобы расплатиться с имеющимися долгами, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета. 

Машину арендатор оценил в 5 тысяч долларов. Покупатель нашелся быстро. 

О том, что его автомобиль выставлен на продажу в интернете, узнал владелец авто. Он обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан. На его имущество наложен арест, машина возвращена владельцу. 

Мужчина арендовал машину и попытался её продать
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Теги: Минск
 
 
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В отношении 31-летнего бобруйчанина возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 Уголовного кодекса (присвоение имущества в особо крупном размере).
 
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