Мужчина арендовал машину и попытался её продать

Мужчина по договору субаренды в Минске взял на прокат автомобиль Мерседес GL320, оценочная стоимость которого составляет около 32 тысяч рублей.
Данный автомобиль мужчина намеревался также сдавать в аренду в Бобруйске, однако желающих заказать услугу не нашлось, в связи с чем он продлил договор аренды и решил продать машину, чтобы расплатиться с имеющимися долгами, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.
Машину арендатор оценил в 5 тысяч долларов. Покупатель нашелся быстро.
О том, что его автомобиль выставлен на продажу в интернете, узнал владелец авто. Он обратился в правоохранительные органы.
Подозреваемый задержан. На его имущество наложен арест, машина возвращена владельцу.