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Кризис в Молдове. Перед зданиями госучреждений начали устанавливать палатки

09.06.2019 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером в субботу, 8 июня, перед зданиями государственных учреждений в столице Молдовы Кишиневе начали устанавливать палатки.



Об этом сообщает Укринформ.

В частности, палатки появились у здания Генеральной прокуратуры, МВД, парламента и правительства.

Участники протестной акции сообщили, что выступают против решений, которые принял парламент страны.


Напомним, что парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время, Конституционный суд Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

 
 
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Вечером в субботу, 8 июня, перед зданиями государственных учреждений в столице Молдовы Кишиневе начали устанавливать палатки.
 
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