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Невзоров: А самые патриотичные переоденутся в подлинный национальный костюм — ватник с номером

09.06.2019 10:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский публицист Александр Невзоров, подводя итоги недели на Эхо Москвы, высказался о российской элите и ее местах.



«Индийское информационное агентство сообщило о пикантном случае от наблюдения серпентолога. Наблюдали редчайший факт: гадюку вырывало жабой. Редкий факт.

А у нас Бузова крепко повздорила Собчак. И в этот конфликт оказались втянуты все остальные русские светские устрицы. В чем смысл конфликта, понять очень трудно. Я не малаколог, то есть не исследователь устриц. С устричного языка нет переводчика. Понятно только вот в их диспуте было… звучали слова: «Balenciaga», «сука» и «сосать» — вот эти три слова. Надо сказать, что вообще, речь светских дам всегда в российской… это комбинация этих трех слов. По крайней мере, вот эти двухстворчатые дамы, они именно так объясняются в своем мирке.

Их обычно не слышно, но тут вот эти наши светские устрицы, взбрызнутые соком шмоточной темы, пищали на всю страну. Непонятно, но очень увлекательно. И в своем упоении словом Balenciaga они не заметили, что над ними нависла такая бабаёжинская тень Яровой. А Яровая дождалась минуты и прошипела свою очередную мечту. Мы знаем, во что превращаются мечты Яровой: они иногда сбываются и называются «законом Яровой», то есть всё совсем не так безобидно.


Она сквозь зловещую ухмылку сообщила, что 12 июня на День России она бы хотела переодеть всех теток России в национальную одежду, то есть в провонялые шушуны, кокошники, кички, и дамы в таком виде должны выйти на улицу и медленно преть в очередях, в метро. И, кстати говоря, и устриц тоже не минует чаша сия. Им тоже шушуны светят.

А мужчины, разумеется, переоденутся подлодками «Посейдон», «Тополями-М», в сталинскую форму. А вот самые патриотичные переоденутся в подлинный, народный, национальный костюм — ватник с номером.

В шапку пирожком, да. Я хочу сказать, что в Яровой умерла, в общем, тоже такая большая Balenciaga, умерла и гниет. Потому что, вы помните, у нее была такая идея: переодеть всех американских генералов в смирительные рубашки.

Вообще, вся эта элита выглядит у нас прелестно, презабавно».


 
 
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Известный российский публицист Александр Невзоров, подводя итоги недели на Эхо Москвы, высказался о российской элите и ее местах.
 
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