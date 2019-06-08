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Правозащитники хотят зарегистрировать ассоциацию «Мы не тунеядцы»

09.06.2019 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом правозащитник Леонид Судаленко рассказал в комментарии «Радыё Рацыя».

- Гомельчанка Мария Тарасенко, которая до недавнего времени считалась «тунеядкой», но затем ее исключили из этого списка, подала заявки на проведение 25 акций в регионе, но половине заявок уже отказано. Так вот во время встреч с людьми на этих акциях мы и планировали привлечь на свою сторону «тунеядцев».

Идея такова - создать организацию, куда бы вошли те, кого власть назвала «тунеядцами». Хотя бы десять таких человек соберем, после чего будем подавать документы на регистрацию ассоциации с громким названием «Мы не тунеядцы». Думаю, за лето удастся решить все организационные моменты.


- Чем будет заниматься ассоциация?

- Будем бороться за полную отмену декрета о «тунеядцах», оказывать информационно-консультационные услуги, юридическую помощь людям, которых власть внесла в черный список. Например, человек узнает, что он попал в список «тунеядцев», после этого обращается в нашу ассоциацию и получает весь комплекс услуг.

Пока «тунеядцы» платят по повышенным тарифам только за подогрев воды, но с 1 октября приступят высчитывать и за газ, и за теплоснабжение. Полагаю, недовольных будет много, когда люди начнут платить за коммуналку в пять раз больше.

 
 
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Об этом правозащитник Леонид Судаленко рассказал в комментарии «Радыё Рацыя».
 
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