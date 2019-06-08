Картина Кандинского ушла с молотка за 2,5 миллиона евро









Картина Василия Кандинского продана на аукционе Ketter Kunst в Германии за рекордную для этой страны сумму в 2,5 миллиона евро.





"Яркая картина Василия Кандинского "Treppe zu Schloss" ("Лестница к замку") 1909 года – великолепный экземпляр его раннего творчества. <…> C сентября 1916 года работа не была доступна для публики", – сказано в пресс-релизе аукционного дома.





Полотно художник писал маслом, на нем изображен замок в общине Мурнау в Баварии.





До этого картина принадлежала потомкам голландского журналиста (он купил ее в 1930 году).