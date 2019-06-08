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Рапота: Согласование документа о признании виз со стороны РФ завершено, все зависит от Беларуси

09.06.2019 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С российской стороны согласование документа о взаимном признании виз полностью завершено, теперь все зависит от Беларуси, сообщил БелаПАН государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Документ о взаимном признании виз согласовывается сейчас в Беларуси, — сказал он. — Я знаю, что документ где-то на высшем уровне, но не знаю, на каком конкретно — президента, премьера, Министерства иностранных дел. С российской стороны вся работа проведена. Остается только закончить здесь — есть какие-то формальности, которые, видимо, надо решить. К сожалению, не могу вам назвать по срокам. Все зависит от белорусской стороны. Как только будет готово, так и подпишем. А повод мы всегда найдем».

О подготовке межправительственного соглашения о взаимном признании виз стало известно в июне 2017 года. Ожидалось, что оно будет подписано до конца того же года. Затем планировалось, что это произойдет в декабре 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства в Бресте. Как заявил Александр Лукашенко, документ не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси. Кроме того, в апреле 2018 года стороны начали переговоры о внесении изменений в соглашение о реадмиссии.

27 мая этого года на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министры иностранных дел двух стран не назвали конкретные сроки подписания соглашения о взаимном признании виз. «По этому документу завершаются процедуры, которые позволят его в обозримом будущем подписать», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Могу лишь подтвердить. Действительно, завершаются буквально последние моменты, связанные с обсуждением этого документа в наших странах. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем успешно завершить работу над этим соглашением», — добавил белорусский министр Владимир Макей.


30 мая начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил журналистам, что Беларусь и Россия продолжают обсуждать технические аспекты реализации соглашения о взаимном признании виз.

«Мы с российскими коллегами уже обсуждаем вообще технические аспекты реализации соответствующего соглашения. Мы от них получили ноту о механизме именно обмена информацией — то, что предусмотрено в рамках соглашения. Сейчас подготовили им встречную информацию, то есть запросили у них. Уже создается такая рабочая группа, которая будет уже определять аспекты технической работы по реализации соглашения. Я думаю, что фактически в этом году оно будет не только подписано, но и, если стороны успеют провести внутригосударственные процедуры, то со следующего года оно, может, уже будет применяться», — сказал чиновник.


 
Теги: Брест
 
 
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С российской стороны согласование документа о взаимном признании виз полностью завершено, теперь все зависит от Беларуси, сообщил БелаПАН государственный...
 
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