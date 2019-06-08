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"Чистая" нефть из России начала поступать в Польшу через Беларусь

09.06.2019 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кондиционная нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу транзитом через Беларусь, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Сегодня, 09.06.19, в 07:11 открыт приём на ПСП (приемно-сдаточном пункте - ред.) "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Беларусь", - сообщил Демин.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Беларусь с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.

Потребителям нефти, которых затронула ситуация с "Дружбой", будут предложены коммерчески выгодные условия, чтобы частично компенсировать ущерб, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Проблем в связи с "Дружбой" для потребителей нет, будут решаться вопросы частичной компенсации тех расходов, которые, возможно, кто понёс, и это будет компенсация за счёт компании "Транснефть", - сказал министр.


Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы должны в деловом ключе решать вопрос о компенсации потерь из-за поставки загрязненной хлоридами российской нефти".

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - сказал он, посещая ОАО "Нафтан" в Витебской области.


 
 
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Кондиционная нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу транзитом через Беларусь, сообщил журналистам советник президента "Транснефти"...
 
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