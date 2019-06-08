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Большинство акционеров Facebook выступили за отставку Цукерберга

09.06.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

68% внешних акционеров компании Facebook проголосовали за назначение независимого директора на место Марка Цукерберга.


Фото Reuters

Об этом сообщает Голос Америки.

Критика внешних акционеров связана с недостаточно мощной, по их мнению, политикой компании по защите личных данных пользователей.

Голосование привлекло внимание к проблеме, однако не приведет к немедленной смене руководства из-за двухуровневой системы акций компании.

По этой системе, каждая акция, которая есть у Цукерберга и руководства компании, соответствует десяти голосам при принятии решений, а акции, которые удерживают внешние акционеры, имеют по одному голосу.


Это позволяет компании получать инвестиции, но не терять контроль над компанией. За счет своего пакета акций у Цукерберга есть 58% голосов в компании.

«Цукерберга может уволить только сам Цукерберг», — отмечают наблюдатели.

 
 
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68% внешних акционеров компании Facebook проголосовали за назначение независимого директора на место Марка Цукерберга.
 
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