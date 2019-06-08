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Житель Гродно приехал в Санкт-Петербург на такси

09.06.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси заказали поездку на автомобиле в другую страну. Длина поездки из Гродно до Санкт-Петербурга составила около 1100 километров. Заказ выполнил водитель сервиса «Максим».

Пассажир вызвал машину третьего июня. Водитель на Volkswagen Polo выехал в 12 часов того же дня. Поездка завершилась на следующий день в северной столице России в 9 часов утра. Таким образом, ее продолжительность с перерывами и остановками составила примерно 21 час. Эта поездка стала самой длинной в Беларуси с начала работы сервиса.

Люди нередко заказывают автомобили в другие города. Так они не зависят от расписания междугороднего транспорта, могут выехать в удобное для них время и добраться до места с комфортом. Жители Бреста, например, часто заказывают автомобили до национального аэропорта «Минск». Километраж таких поездок составляет около 375 километров, а длятся они примерно 5 часов.


— Такие заказы лучше создавать заранее, чтобы сервис нашел водителя вовремя. Максимальный срок приема — за 5 дней до указанной даты. В пути водителя можно попросить сделать остановку, чтобы отдохнуть от дороги или перекусить. К тому же, средняя скорость движения автомобиля выше, чем, например, междугороднего автобуса, поэтому маршрут займет меньше времени, — говорит руководитель сервиса «Максим» в Беларуси Сергей Курневич.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Беларуси заказали поездку на автомобиле в другую страну. Длина поездки из Гродно до Санкт-Петербурга составила около 1100 километров. Заказ выполнил водитель...
 
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