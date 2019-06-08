Житель Гродно приехал в Санкт-Петербург на такси

Пассажир вызвал машину третьего июня. Водитель на Volkswagen Polo выехал в 12 часов того же дня. Поездка завершилась на следующий день в северной столице России в 9 часов утра. Таким образом, ее продолжительность с перерывами и остановками составила примерно 21 час. Эта поездка стала самой длинной в Беларуси с начала работы сервиса.





Люди нередко заказывают автомобили в другие города. Так они не зависят от расписания междугороднего транспорта, могут выехать в удобное для них время и добраться до места с комфортом. Жители Бреста , например, часто заказывают автомобили до национального аэропорта «Минск». Километраж таких поездок составляет около 375 километров, а длятся они примерно 5 часов.









— Такие заказы лучше создавать заранее, чтобы сервис нашел водителя вовремя. Максимальный срок приема — за 5 дней до указанной даты. В пути водителя можно попросить сделать остановку, чтобы отдохнуть от дороги или перекусить. К тому же, средняя скорость движения автомобиля выше, чем, например, междугороднего автобуса, поэтому маршрут займет меньше времени, — говорит руководитель сервиса «Максим» в Беларуси Сергей Курневич.