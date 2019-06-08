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Футбол, Вторая лига. Команда не приехала на матч

09.06.2019 09:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации одной из групп в «Вконтакте», "Клецк" снялся с чемпионата во второй лиге.

"У федерации есть два решения либо снять очки у клубов с которым у них были игры, либо засчитывать технические поражения и добавлять 3 очка командам, с которыми у них игры", — говорится в записи. 

Отметим, команда не явилась на игру восьмого тура против "Белшины-2", получив техническое поражение. "Клецк", проиграв все матчи в чемпионате, замыкал таблицу.

 
 
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По информации одной из групп в «Вконтакте», "Клецк" снялся с чемпионата во второй лиге.
 
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