Белорусы тратят на алкоголь и табак больше, чем на образование

Такие выводы содержатся в отчете Белстата о выборочном обследовании домохозяйств по уровню жизни за январь-март 2019 года.





За вышеуказанный период денежные расходы на одно домохозяйство составили 1 214 рублей в месяц. С учетом роста цен в сравнении с аналогичным периодом 2018 года денежные расходы увеличились на 14,1 %.





Основную статью расходов составляют потребительские расходы, то есть средства, которые тратятся на еду, алкоголь, табак, непродовольственные товары и оплату услуг: 905 рублей за январь-март (74,5 % от всех расходов).





На еду белорусы тратят больше всего: в среднем 358 рублей ежемесячно, или 39,6 % от всех расходов.









Примечательно, что расходы на спиртное и табак (в среднем 26 рублей в месяц) превалируют над расходами на образование (18 рублей в месяц).





При этом 59,7 % семей тратили на спиртное и табак 44 рубля в месяц.