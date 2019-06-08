Глава Минэкономразвития РФ: Россия и Беларусь обсуждают создание единой валюты

Источник материала: KYKY

Беларусь и Россия обсуждают создание единой валюты, пишет ТАСС. Об этом рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Со слов Орешинка, вопрос в рамках Союзного договора рассматривают руководители центральных банков двух стран. Что в Беларуси, что в России они независимы от правительства. Значит, на правительственном уровне это не будет решаться. «Это, конечно же, уровень обсуждения для президента», – пояснил Орешкин. Если решение будет положительным, это поспособствует появлению единого экономического пространства.

Министр торговли Беларуси Владимир Колтович отметил, что единая валюта возможна в только в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям. Это прописано в самом Союзном договоре.