«Транснефть»: в Польшу пошла чистая нефть

Источник материала: Ежедневник



vostok.transneft.ru

Российская нефть, соответствующая технологическим стандартам качества, начала в воскресенье поступать в Польшу по трубопроводу "Дружба". Об этом журналистам сообщили в компании "Транснефть".

Ранее ожидалось, что чистая нефть в направлении Польши должна начать поступать до середины июня, пишет ТАСС.

"Сегодня, 9 июня, в 07:11 открыт прием на ПСП "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Беларусь", - говорится в сообщении.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.