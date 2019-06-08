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О тех, кто работает на ОАО "Полесье"
09.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В преддверии Дня работников легкой промышленности нельзя не рассказать о хороших людях, работниках, заслуживающих внимания и благодарности за свой нелегкий труд.
Одна из таких тружениц - формировщик трикотажных изделий котонного производства фабрики верхнего трикотажа Галина Юрьевна Лавриновская. В свое время она закончила Жиличский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. Но вернулась на малую родину, в Пинск.
В ОАО «Полесье» не один год работал отец Галины Юрьевны. Она пошла по его стопам и вот уже 30 лет трудится на ставшем родным предприятии. Здесь все знакомо и понятно, сплоченный коллектив, да и стабильность работы предприятия немало значит.
Много теплых слов в адрес Галины Лавриновской сказала начальник производства котонных изделий Лариса Шмат:
- Замечательный, неконфликтный человек, отличный специалист, всегда ответственно выполняет поставленную перед ней производственную задачу.
С профессиональным праздником поздравляем и оператора ровничного оборудования приготовительного цеха прядильной фабрики Валентину Александровну Надточей.
На производство она пришла совсем девчонкой после окончания ПТУ-108. Здесь познакомилась со своим будущим супругом Сергеем Ивановичем Надточеем, который также по сей день трудится в ОАО «Поелсье» старшим мастером крутильно-релаксационного цеха. Они остались верны друг другу и своему предприятию. Создали семью, вырастили двоих сыновей. А рабочий коллектив стал им второй семьей.
Эти слова подтверждает и начальник приготовительного цеха фабрики Александр Петрович:
- Валентина Александровна хорошо справляется со своими обязанностями, норму выполняет практически вдвое, работает на разных типах оборудования. А еще она профсоюзный организатор смены. Человек она добросовестный, легка на подъем, находит общий язык со всеми работниками. Словом, побольше бы таких тружениц!
Елена ЖУК
Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА
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В преддверии Дня работников легкой промышленности нельзя не рассказать о хороших людях, работниках, заслуживающих внимания и благодарности за свой нелегкий...
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