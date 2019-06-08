Источник материала: Пинский Вестник

В преддверии Дня работников легкой промышленности нельзя не рассказать о хороших людях, работниках, заслуживающих внимания и благодарности за свой нелегкий труд.







Одна из таких тружениц - формировщик трикотажных изделий котонного производства фабрики верхнего трикотажа Галина Юрьевна Лавриновская. В свое время она закончила Жиличский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. Но вернулась на малую родину, в Пинск.



В ОАО «Полесье» не один год работал отец Галины Юрьевны. Она пошла по его стопам и вот уже 30 лет трудится на ставшем родным предприятии. Здесь все знакомо и понятно, сплоченный коллектив, да и стабильность работы предприятия немало значит.



Много теплых слов в адрес Галины Лавриновской сказала начальник производства котонных изделий Лариса Шмат:



- Замечательный, неконфликтный человек, отличный специалист, всегда ответственно выполняет поставленную перед ней производственную задачу.



С профессиональным праздником поздравляем и оператора ровничного оборудования приготовительного цеха прядильной фабрики Валентину Александровну Надточей.







На производство она пришла совсем девчонкой после окончания ПТУ-108. Здесь познакомилась со своим будущим супругом Сергеем Ивановичем Надточеем, который также по сей день трудится в ОАО «Поелсье» старшим мастером крутильно-релаксационного цеха. Они остались верны друг другу и своему предприятию. Создали семью, вырастили двоих сыновей. А рабочий коллектив стал им второй семьей.



Эти слова подтверждает и начальник приготовительного цеха фабрики Александр Петрович:



- Валентина Александровна хорошо справляется со своими обязанностями, норму выполняет практически вдвое, работает на разных типах оборудования. А еще она профсоюзный организатор смены. Человек она добросовестный, легка на подъем, находит общий язык со всеми работниками. Словом, побольше бы таких тружениц!



Елена ЖУК

Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА