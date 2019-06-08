Австралийка Барти выиграла «Ролан Гаррос», Соболенко вернется в топ-10

Источник материала: Аргументы и факты

В Париже завершается турнир серии Большого шлема «Ролан Гаррос». Победительницей соревнований в женском одиночном разряде стала австралийская теннисистка Эшли Барти.

В финале турнира представительница Австралии не оставила шансов 19-летней чешке Маркете Вондроушовой – 6:1, 6:3. Для Эшли Барти это первый титул в одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема.

Напомним, белорусские теннисистки закончили выступление в одиночном разряде на ранних стадиях. Вера Лапко и Александра Саснович выбыли уже на старте турнира, Виктория Азаренко и Арина Соболенко дошли до второго раунда. Тем не менее, такой результат позволит Арине Соболенко вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

Наши девушки также выступали в парном разряде. Лучшего результата среди белорусок добилась Арина Соболенко, которая добралась до полуфинала со своей напарницей бельгийкой Элизе Мертенс. Это пока наивысшее достижение для 20-летней Соболенко на турнирах Большого шлема.

Виктория Азаренко вместе с Эшли Барти дошли до третьего круга турнира, а Лидия Морозова с японкой Сюко Аоямой и Александра Саснович с американкой Тэйлор Таунсенд не смогли преодолеть стартовый раунд.

За титул в мужском одиночном разряде поспорят австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Турнир завершится 9 июня.