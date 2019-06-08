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«Белнефтехим» снизил цены на некоторые виды топлива
09.06.2019 12:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
my.ua
С 9 июня на 1 копейку снижены цены на бензин АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5.
Теперь они составят 1,68 рублей за литр. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется.
Как сообщается, решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».
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С 9 июня на 1 копейку снижены цены на бензин АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5.
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