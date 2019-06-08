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«Белнефтехим» снизил цены на некоторые виды топлива

09.06.2019 12:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Белнефтехим» снизил цены на некоторые виды топлива

my.ua

С 9 июня на 1 копейку снижены цены на бензин АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5.

Теперь они составят 1,68 рублей за литр. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется.

Как сообщается, решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».

 
 
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С 9 июня на 1 копейку снижены цены на бензин АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5.
 
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