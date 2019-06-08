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Россия забила 9 мячей и обновила рекорд результативности в одном матче
Источник материала: Tut.by
Сборная России разгромила команду Сан-Марино в 3-м туре отборочного турнира Евро-2020 и обновила свой рекорд по числу голов в одном матче.
8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске россияне забили гостям 9 безответных мячей.
Четыре гола на счету Артема Дзюбы, дважды поразил цель Федор Смолов, по одному мячу забили Федор Кудряшов и Антон Миранчук. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник команды Сан-Марино Микеле Чеволи.
Прежде самыми результативными матчами для сборной России стали выездные поединки против команд Сан-Марино в 1995 году и Лихтенштейна в 2015-м, которые завершились со счетом 7:0.
В других матчах группы «I» 8 июня Бельгия разгромила Казахстан — 3:0, а Шотландия взяла верх над Кипром — 2:1.
Положение команд в группе «I»:
1. Бельгия — 9 очков (3 матча; разница мячей 8−1)
2. Россия — 6 (3; 14−3)
3. Шотландия — 6 (3; 4−4)
4. Кипр — 2 (3; 6−4)
5. Казахстан — 3 (1; 3−7)
6. Сан-Марино — 0 (3; 0−16).
Из других матчей квалификации Евро-2020 отметим поражение чемпионов мира французов в гостях у Турции — 0:2. При этом сборная Франции впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, а всего французы попытались исполнить 4 удара.
Это первое поражение французской команды в отборочном цикле.
Результаты других матчей в этой группе: Молдова — Андорра — 1:0, Исландия — Албания — 1:0.
Положение команд в группе «H»:
1. Турция — 9 (3; 8−0)
2. Франция — 6 (3; 8−3)
3. Исландия — 6 (3; 3−4)
4. Албания — 3 (3; 3−3)
5. Молдова — 3 (3; 2−8)
6. Андорра — 0 (3; 0−6).
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Сборная России обновила свой рекорд по числу забитых мячей в одном матче. Артем Дзюба оформил покер.
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