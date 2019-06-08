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Порошенко: Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил

09.06.2019 11:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Партия "Европейская солидарность" идёт в парламент чтобы не допустить реванша пророссийский сил, заявляет ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - сказал Порошенко на съезде партии в воскресенье.

Он подчеркнул, что его команда идёт а Верховную Раду , "чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО, чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая колонна".

Порошенко подчеркнул, что "Европейская солидарность" идёт в парламент не за должностями, а для того, чтобы отстаивать свою стратегию, защищать свои идеи и принципы.

На съезде уже представили некоторых кандидатов, которые войдут в список: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.

 
 
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Партия "Европейская солидарность" идёт в парламент чтобы не допустить реванша пророссийский сил, заявляет ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко. "Мы...
 
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