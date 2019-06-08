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"Белнефтехим" подтверждает частичное возобновление транзита по "Дружбе" чистой нефти из РФ в Польшу

09.06.2019 10:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь вернула реверсом в Россию 450 тыс. тонн "грязной" нефти, транзит чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши частично возобновлен, сообщает концерн "Белнефтехим" в воскресенье.

"По состоянию на 9 июня, белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. т загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу", - сообщили в "Белнефтехиме".

В ведомстве также отметили, что проведенная работа позволила 8 июня в 21.00 получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции "Адамово". После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня. По плану-графику движения нефти в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. т.

Кроме того, в концерне проинформировали, что транзитная транспортировка нефти в направлении Украины осуществляется по графику.

"Организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Республики Беларусь российской нефти ненадлежащего качества. Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа", - резюмировали в "Белнефтехиме".

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.

 
 
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Беларусь вернула реверсом в Россию 450 тыс. тонн "грязной" нефти, транзит чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши частично возобновлен,...
 
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