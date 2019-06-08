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КС Молдавии временно отстранил от должности президента Дондона и назначил действующего премьер-министра Филипа и.о. главы государства

09.06.2019 10:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил действующего премьер-министра Павла Филип исполняющим обязанности главы государства.

Такое решение КС принял в воскресенье утром по запросу группы депутатов от Демпартии.

КС мотивировал свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.

Конституционный суд поручил действующему премьер-министру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать Указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.

На протяжении двух лет КС уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда он отказывался промульгировать какие-то законы или назначать министров.

 
 
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Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил действующего премьер-министра Павла Филип исполняющим...
 
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