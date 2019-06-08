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Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

09.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

 

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019». В этот праздничный день 210 выпускников  приветствовали председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Марочкова,, председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, члены районного исполнительного комитета и другие почетные гости. Глава района поздравил выпускников со знаменательным в их жизни событием и вручил золотые медали 17 медалистам. Более подробно о этом событии читайте в районной газете.

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»
Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

Прошел районный праздник «Выпускник — 2019»

 

 
 
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  Прошел районный праздник «Выпускник — 2019». В этот праздничный день 210 выпускников  приветствовали председатель районного исполнительного комитета Дмитрий...
 
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